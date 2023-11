La Uil di Frosinone chiede negli ospedali l'impiego di dispositivi per neutralizzare i violenti.

Dopo l'ultima aggressione al personale medico e anche a un agente di polizia all'interno dell'ospedale Fabrizio Spaziani la Uil Fpl di Frosinone esprime «solidarietà nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti negli incresciosi ed allucinanti avvenimenti all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Spaziani, coinvolgendo per di più altri reparti come l'Urologia e la Chirurgia e tutto il complesso».

Secondo Guido Compagnone e Pierluigi Quagliozzi della segreteria della Uil Fpl gli eventi dell'altra notte «mettono in risalto la grave mancanza di sicurezza a salvaguardia degli stessi operatori sanitari all'interno del nosocomio ciociaro». Ciò deve «far riflettere non solo chi è ai vertici dell'azienda sanitaria, ma per di più la politica, che nonostante le ripetute missive atte a scongiurare la chiusura di unità operative, vedasi Psichiatria, indispensabile nel refertare la salute di soggetti come il caso» di lunedì notte «a cui purtroppo si è assistiti inermi».

La Uil insiste: «analizzando le gravi mancanze dell'azienda, ci si interroga come le varie unità operative siano, allo stato attuale, sprovviste di sistemi di videosorveglianza e/o videocitofoni, quali dispositivi che avrebbero sicuramente neutralizzato il soggetto senza arrecare danni alla struttura e in primo luogo alla salute dei dipendenti e pazienti all'interno dei reparti».

Il sindacato poi torna a segnalare «la mancanza dei parcheggi vigilati riservati al solo personale sanitario, che spesso nel raggiungere il posto di lavoro in reperibilità e dunque in condizioni di urgenza sanitaria, sono costretti a parcheggiare il veicolo lontano dal presidio e, come spesso accaduto, sono stati denunciati atti vandalici sui propri mezzi di trasporto in conseguenza del fatto che non esistono sistemi di videosorveglianza».