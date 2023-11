Scontro frontale tra due auto. Feriti i conducenti. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, a Colle Ciaffone, in via Casa Palma, sulla strada provinciale 60. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Frosinone e gli operatori del 118, che hanno trasportato i due automobilisti feriti negli ospedali di Sora e di Frosinone. Le operazioni di intervento e la messa in sicurezza delle auto coinvolte hanno richiesto la chiusura del tratto stradale interessato. Intervenuta anche la polizia municipale per le operazioni di competenza.