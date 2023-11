Lunedì scorso sono stati consegnati i brevetti di pilota a quattro frequentatori della Royal Saudi Air Force (Rsaf) che hanno concluso il corso di pilotaggio alle scuole di volo dell'Aeronautica Militare del 72° Stormo di Frosinone e del Centro Addestramento Equipaggi MultiCrew di Pratica di Mare. Alla cerimonia hanno preso parte anche cinque ingengeri della Rsaf che hanno terminato l'iter formativo all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

Sono intervenuti il comandante delle Scuole, generale di squadra aerea, Silvano Frigerio, il comandante dell'accademia aeronautica della Royal Saudi Air Force Maj. Gen. Hazim Bin Gheshiyan, la vicepresidente della Provincia di Frosinone, Valentina Cambone, e il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. I piloti hanno orgogliosamente indossato i simboli che testimoniano l'importante traguardo raggiunto.

Un intenso significato, sottolineato anche dalle parole del comandante del 72° Stormo, colonnello Alessandro Fiorini: «Servire il vostro Paese è una grande responsabilità, come lo è stato per noi dal momento in cui avete iniziato l'addestramento in Italia. Vi abbiamo fornito la miglior conoscenza e competenza che potevamo, non solo nelle abilità professionali, ma anche in merito al benessere, al morale e all'attitudine». Anche il generale Frigerio si è complimentato: «I rapporti con la Royal Saudi Air Force – ha sottolineato – sono iniziati quando nel 1933 abbiamo formato in Italia il primo pilota saudita. Oggi la nostra cooperazione si basa su un'eredità di amicizia – ha aggiunto – per creare nuove generazioni di piloti e ingegneri per rafforzare questa collaborazione e promuovere la pace».

n accordo al Technical Agreement, siglato tra l'Aeronautica Militare e la RSAF ROYAL SAUDI AIR FORCE, nel 2022 gli allievi piloti sauditi, hanno iniziato l'iter per il conseguimento del brevetto di pilota militare "linea elicotteri" (M.P.L.H.T. – Military Pilot Licence Helicopter Track) presso il 72° Stormo e nel 2021 presso il CAE Multi Crew per il conseguimento del brevetto di pilota militare "linea convenzionale" (MPL MP-ME – Military Pilot Licence Multi Pilot-Multi Engine).

I giovani piloti della Royal Saudi Air Force, hanno svolto un lungo periodo di formazione in Italia, presso il Centro di Formazione Aviation English di Loreto, successivamente presso il 70° Stormo di Latina per il Brevetto di Pilota di Aeroplano (BPA) e la fase II – Primary Pilot Training (finalizzata alla individuazione delle linee su cui saranno impiegati – fighters, pilotaggio remoto RPA, elicotteri, trasporto) presso il 61° Stormo.

Dopo la fase II, i piloti "fit for support" e quindi idonei per le linee elicotteri o trasporto, vengono indirizzati rispettivamente presso il 72° Stormo di Frosinone dove si svolge la fase 3A e 3B, rispettivamente sugli elicotteri TH500B e UH-139; oppure presso il CAE MC di Pratica di Mare dove si effettua la Fase III Trasporti sia con il velivolo P180 Avanti, sia con il simulatore di volo statico AL-SIM, seguendo i principi di CRM (Crew Resource Management), del TEM (Threat and Error Management) e quelli di Leadership applicata al volo, anche attraverso lo svolgimento di corsi MCC (Multi Crew Cooperation/Coordination).

Il 72° Stormo di Frosinone, dipende dal Comando delle Scuole dell'Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, unica scuola nel settore dell'ala rotante in Italia, è il Reparto che forma i piloti di elicottero dell'Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché frequentatori stranieri. La sinergia interforze ed interagenzia, sviluppata nel campo dell'addestramento presso la Scuola elicotteri di Frosinone, si inserisce nell'ottica di continuo miglioramento della formazione e contestuale ottimizzazione delle risorse.

Il C.A.E. Multi Crew, dipendente dal Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea con sede a Bari, provvede all'addestramento avanzato degli allievi Piloti dell'Aeronautica Militare destinati alle linee di supporto, dove assolveranno delicate missioni tra cui il trasporto sanitario d'urgenza, l'evacuazione medica, il trasporto personale, il trasporto umanitario, il rifornimento in volo e il pattugliamento marittimo. Inoltre la Scuola addestra piloti delle altre Forze Armate o Corpi Armati dello Stato secondo i più moderni dettami internazionali del concetto "Multi Crew" per i velivoli ad ala fissa.

L'Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell'Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. E' un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di provvedere al reclutamento e alla formazione dei giovani che aspirano a diventare Ufficiali dell'Aeronautica Militare. Frequentando i Corsi Regolari dell'Accademia si può diventare Sottotenenti in Servizio Permanente Effettivo dell'Arma Aeronautica, nel Ruolo Naviganti normale (piloti) e nel Ruolo Normale delle Armi, del Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario Aeronautico. Presso l'Istituto vengono inoltre svolti i Corsi per gli Allievi Ufficiali (Piloti e Navigatori di Complemento e Ferma Prefissata) e i Sottotenenti a nomina diretta (sia del Ruolo Normale che del Ruolo Speciale); infine, nel Piano degli Studi dell'Accademia, sono previsti Corsi a connotazione specialistica aeronautica, a favore di personale straniero e di altre Forze Armate.