È morta dopo aver mangiato una pizza. La vittima una quarantottenne, mentre il marito è ricoverato in gravi condizioni. È successo ieri ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Il marito della vittima, un imprenditore agricolo di cinquantadue anni, è ricoverato in gravi condizioni: i due potrebbero essere stati vittima di una intossicazione alimentare da botulino.

Sabato sera avevano cenato in un ristorante della zona, ora posto sotto sequestro, e il giorno dopo la vittima aveva iniziato ad accusare i primi sintomi: mal di testa, forti dolori addominali e vomito. Ricoverati d'urgenza in ospedale la donna è morta poco dopo.