Di nuovo furti nelle case. Stavolta è accaduto a Picinisco dove, nella serata di domenica, ignoti si sono introdotti nell'abitazione di una signora che in quel momento non si trovava in casa.

Al rientro, verso le 18, la donna ha notato che il cancello era chiuso, quando invece ricordava bene di averlo lasciato aperto. Intuendo che qualcosa non quadrava, ha telefonato al figlio che le ha consigliato di allontanarsi da casa mentre lui, da remoto, faceva scattare l'allarme. Al suono delle sirene, c'è stata la fuga precipitosa dei malviventi che nel frattempo erano intenti a frugare nei mobili alla ricerca di denaro e preziosi.

La fuga è avvenuta dalla porta sul retro che dà su un uliveto e da qui verso la strada sottostante, a due passi dal cimitero di Santa Maria dove probabilmente c'era il basista con l'auto ad attenderli.

Sembra che i malviventi abbiano preso di mira solo il piano superiore nella speranza che in quelle stanze potessero racimolare qualcosa.

Dunque, continuano senza sosta i furti nelle case nella Valle di Comino: non si fermano i raid dei delinquenti che stanno facendo man bassa nei comuni valligiani mettendo a dura prova la resistenza dei residenti che, nonostante i controlli serrati delle forze dell'ordine, iniziano a rendersi conto che la lotta è impari.