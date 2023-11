Non si arresta l'attività di contrasto allo spaccio di droga nella città di Frosinone. La questura, infatti, ha assestato un altro colpo allo spaccio, questa volta nella parte alta della città. Nessun quartiere, dunque, è escluso da questo fenomeno, come dimostrano i continui arresti e sequestri. Ma, a ogni base chiusa, stante anche l'alta richiesta da parte die consumatori, gli spacciatori sono sempre pronti a riorganizzare e a creare ulteriori piazze di spaccio.

L'ultima operazione in ordine di tempo è stata condotta dagli uomini della squadra mobile in via Firenze. Gli uomini in divisa hanno bloccato due albanesi, accusati di detenzione a fini di spaccio di 50 grammi di cocaina. Entrambi sono finiti in carcere in attesa dell'udienza di convalida che si dovrebbe tenere tra giovedì e venerdì alla presenza dell'avvocato Marco Maietta, che assiste entrambi i fermati.

L'attenzione per contrastare lo spaccio di droga nel capoluogo resta sempre alta. E così monitorando il territorio, gli uomini della squadra mobile si sono concentrati sui due albanesi, uno dei quali già noto. Da qui la polizia ha capito che dietro poteva esserci un'attività piuttosto redditizia. Nonostante le accortezze prese dagli indagati, sono emersi elementi importati a loro carico. E così, una volta avuta la certezza di quanto stava accadendo, è scattata l'operazione in via Firenze. I due albanesi sono finiti in manette, mentre i 50 grammi di cocaina trovati dagli agenti sono stati sequestrati. Le indagini ora vanno avanti per risalire ai canali di approvvigionamento e per capire le dimensioni del giro scoperto.