La notizia questa volta è diversa. E non riguarda i soliti sacchi della spazzatura abbandonati fuori dai contenitori adibiti per la raccolta. Anzi, è doppia. Non solo i cassonetti sono spesso stracolmi di sacchi di rifiuti ma addirittura (fatto ancora più grave) occupano un parcheggio riservato ai disabili.

Tutto fa pensare ad uno scherzo di cattivo gusto, invece no. Siamo a piazza Caduti di via Fani, dove le strisce gialle sono ormai sbiadite e all'interno, invece di lasciare lo spazio libero, ci sono "parcheggiati" i cassonetti. Nonostante il cartello indichi una zona riservata e non ad uso di tutti.

Una situazione che va avanti da diverso tempo ma ultimamente ci sono state diverse segnalazioni, soprattutto perché la zona è molto trafficata, centrale e con numerose attività commerciali e vede la presenza anche di un ufficio postale. Da segnalare però che la piazza è privata ad uso pubblico. Ma questo non cambia lo stato delle cose. Insomma, una situazione alquanto surreale. La speranza è di venirne presto a capo.