Pandemonio ieri pomeriggio nel centro di Ferentino per un cittadino straniero che all'improvviso ha dato in escandescenze. Al centralino del numero unico per le emergenze (il 112) è arrivata la chiamata di un cittadino del luogo, che informava delle urla e di strani atteggiamenti provenienti dalla strada, in via Ballina. Cosicché nella zona sono piombati un'ambulanza del 118 e due pattuglie dei carabinieri e della polizia locale.

Un uomo senza fissa dimora, di origini indiane, ha dato in escandescenze in strada facendo temere il peggio. I soccorritori hanno faticato non poco per bloccarlo e per calmarlo. Alla fine l'uomo è stato convinto a salire in ambulanza e qui, secondo voci che correvano in zona in quei concitati frangenti, avrebbe provocato alcuni danneggiamenti a scapito dell'automezzo di soccorso, che in ogni caso ha accompagnato il paziente all'ospedale "Spaziani" del capoluogo, dove sarebbe stato sottoposto a una visita psichiatrica.