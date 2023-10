Parcheggio al posto o sotto il parco del convitto: stanziati i soldi, ma mistero fitto su un progetto che desta perplessità. Nel corso dell'ultima seduta di consiglio comunale la maggioranza, rafforzata dal voto di quasi tutta l'opposizione, ha votato una variazione di bilancio finalizzata, secondo l'assessore Carlo Marino, a «finanziare una grande opera e molti progetti che miglioreranno la città». L'assessore al bilancio ha spiegato: «Abbiamo deciso di realizzare un parcheggio nel terreno del convitto Principe di Piemonte, tra viale Roma e viale Regina Margherita: sarà un parcheggio sotterraneo per oltre cento posti auto; sopra realizzeremo un parco. Per questa operazione abbiamo stanziato 950.000 euro, quindi quasi la metà dell'avanzo di amministrazione disponibile».

Alcuni cittadini hanno già annunciato battaglia, anche se va riconosciuto che esistono esempi di ardite realizzazioni rispettose dell'esistente. Le perplessità, però, sono di ordine tecnico-pratico. Intanto, il terreno è intestato all'Inadel, forse poi transitato all'Inps, e non si conoscono accordi in tal senso (oltretutto il Comune ha incardinato procedure legali a seguito delle note bollette milionarie emesse a fronte di consumi idrici a favore del convitto). La superficie destinata a parcheggio, poi, è in parte "E3", vincolata a verde, in parte "F1" (attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative).

Secondo le norme di attuazione, rispetto ai fabbricati costituenti il corpo del convitto, di proprietà comunale ma in uso all'Inadel fino all'esistenza del "collegio", vige la ferrea regola secondo cui "il terreno circostante dev'essere obbligatoriamente tenuto a giardino; devono essere mantenute le alberature esistenti, e qualora il lotto ne sia privo, è fatto obbligo di mettere a dimora e mantenere almeno una pianta di alto fusto ogni 50 metri quadrati coperti".

Solitamente, prima di reperire i fondi necessari a realizzare un'opera, viene stilato un progetto di massima; una volta condiviso da tutti (consiglio comunale, cittadini, rappresentanti di interesse diffuso) si passa al progetto esecutivo con piano finanziario e quant'altro. La fretta non è mai buona consigliera.