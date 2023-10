Ha compiuto 100 anni la signora Gaetana Ricci, vedova Capuano, nata il 29 ottobre 1923, poco più di un mese prima dell'istituzione del Comune di Colfelice avvenuta il 6 dicembre 2023 mediante il distacco delle frazioni di Coldragone e Villafelice dal Comune di Roccadarce. Andò sposa a Rocco Capuano nel 1948. È stata festeggiata, presente il sindaco Bernardo Donfrancesco, dal figlio Franco, dalla nuora Lucia, dai nipoti Danilo e Alessio e altri familiari.

Gaetana, "Nanella" per i familiari e gli amici, è sempre stata una donna molto gentile e riservata. La sua longevità si deve sicuramente alla vita semplice e tranquilla che ha sempre condotto, all'eccezionale affetto dei suoi cari e alla sua voglia di vivere, nonostante la prematura scomparsa del figlio Bruno, la cui memoria continua a coltivare con intenso amore materno.

Il sindaco, a nome dell'amministrazione comunale, le ha consegnato un fascio di fiori e una pergamena con il seguente testo: «L'amministrazione comunale a Gaetana Ricci Capuano, felicemente giunta all'eccezionale traguardo dei 100 anni, testimonianza di una longevità sana e operosa, ispirata ai nobili principi di probità e rettitudine che sono parte del patrimonio umano e civile del paese e della terra d'origine; in riconoscimento di una vita contrassegnata da non comune spirito di coraggio e sacrificio e di esemplare dedizione alla famiglia e al lavoro; con viva gratitudine per i saldi e duraturi legami di vicinanza e di affetto con la comunità cittadina, sentimenti trasmessi ai figli, nipoti e familiari. E con i più fervidi auguri di altri anni ancora di vita serena e felice».