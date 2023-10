I carabinieri della stazione di Alatri hanno tratto in arresto un uomo di 36 anni, cittadino italiano, gravato da numerosi pregiudizi penali per reati contro la persona e il patrimonio, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura di Napoli.

L'uomo che, si trovava agli arresti domiciliari in Alatri dal mese di maggio, a seguito di condanna definitiva per concorso nei reati di lesioni aggravate, rapina, estorsione e associazione di tipo mafioso, commessi in Napoli nell'anno 2018, deve espiare una pena residua di 6 anni, 6 mesi e 7 giorni di reclusione.

Dopo la notifica del provvedimento, e al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Frosinone per l'espiazione della pena, come disposto dall'autorità giudiziaria.