Rapina, lesioni e detenzione di sostanze stupefacenti. Sono queste le accuse per le quali un ventiseienne di Frosinone è finito in carcere a Sulmona. Nella stessa operazione, invece, domiciliari per la fidanzata del ventiseienne e la madre di lei, di 19 e 49 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti.

L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Sulmona che hanno raccolto la denuncia della madre di un minorenne. Il movente, in base a quanto finora ricostruito, starebbe in un debito di droga di 150 euro.

Il frusinate, che in Abruzzo ha la fidanzata e per questo era a Sulmona, è accusato di esser entrato forzatamente all'interno dell'abitazione del minorenne, pretendendo la restituzione del denaro e di esser poi scappato portando con sé un cellulare.

Secondo le accuse della procura di Sulmona, il frusinate si sarebbe presentato a casa del debitore verso le nove di mattina di domenica. Lì, avendolo colto nel sonno, avrebbe tentato di strangolarlo.

Dopo l'aggressione, l'uomo, che in qualche modo era riuscito a forzare la porta d'ingresso, si è dileguato. La madre della vittima ha però allertato il 112. Nel frattempo, madre e figlio si sono fatti refertare in ospedale per le lesioni subite a seguito dall'aggressione.

Da quel momento sono partite le indagini dei carabinieri che sono risaliti al frusinate del quale il minorenne ha fornito una sommaria descrizione non conoscendo il nome completo dell'aggressore. Dopo qualche ore dalla segnalazione al 112, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Sulmona hanno rintracciato il frusinate che si trovava in auto in compagnia della fidanzata sotto casa di quest'ultima.

Il ciociaro è finito così in carcere, mentre la fidanzata è andata ai domiciliari.

Stesso provvedimento adottato nei confronti della mamma di quest'ultima. Infatti, a seguito della perquisizione effettuata dai militari dell'Arma in casa della donna sono saltati fuori 40 grammi di hashish. E ora si stanno effettuando ulteriori accertamenti sul fronte dello spaccio di droga.

In mattina è prevista l'udienza di convalida degli arresti. Il ventiseienne, che come le altre due donne è difeso dall'avvocato Alessandro Margiotta comparirà davanti al giudice del tribunale di Sulmona alle 11.30.