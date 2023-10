Un medico sessantenne di Veroli deve rispondere di diffamazione aggravata nei confronti dell'ex moglie. I fatti contestati risalgono al 2020. Pesanti le accuse, anche sotto il profilo delle abitudini sessuali, rivolte alla donna e scritte sui social. Diverse frasi su Facebook con cui l'imputato ha offeso la reputazione della verolana.

Nell'udienza di ieri mattina nel tribunale di Frosinone la vittima si è costituita parte civile. Si torna in aula a febbraio del prossimo anno.

La ricostruzione

Stando alle accuse che vengono contestate al sessantenne, tramite il proprio profilo Facebook e altri creati ad hoc, avrebbe inondato la sua ex di pesanti apprezzamenti di natura hot, di performance e situazioni di infedeltà coniugale.

L'avrebbe accusata di essere stata infedele anche quando era semplicemente fidanzata, accusandola e scrivendo sui social di situazioni a suo dire relative anche quando non aveva ancora instaurato la relazione con lui.

Il medico alla sbarra, difeso di fiducia dall'avvocato Giampiero Vellucci, è comparso ieri mattina nell'aula del tribunale di Frosinone, per rispondere dell'accusa di diffamazione prodotta via social.

La signora si è costituita parte civile tramite l'avvocato Mario Di Sora.

La parte offesa ha inoltre riferito che molti amici le hanno comunicato che il suo ex l'ha dipinta, in più occasioni, dal passato e presente burrascoso e particolare sotto il profilo delle abitudini sessuali.

Numerosi i post su facebook che l'imputato avrebbe scritto riferendosi alla sua ex, offendendo la sua reputazione. Pertanto è finito sotto accusa per diffamazione aggravata. Il processo è stato aggiornato al 22 febbraio 2024.