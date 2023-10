Il futuro doveva essere diverso dopo il sostanzioso intervento edilizio che riportò in vita un rudere distrutto dalle bombe della Seconda guerra mondiale. Ma la burocrazia e l'incuria lo stanno lentamente riportando alle condizioni originali.

Questo, finora, il destino della palazzina di via Costa Mollarino, nel centro storico di Atina, una volta rudere, poi demolito e ricostruito con la creazione di appartamenti da assegnare agli aventi diritto. Fino al luglio del 2004 l'edificio aveva quattordici proprietari ed era uno scheletro in muratura; a fine luglio, però, fu acquistato dal Comune e venne interessato a un progetto di recupero con la completa ricostruzione, creando appartamenti da assegnare alle famiglie bisognose.

Furono finanziati i lavori per risistemare il fabbricato e l'area circostante con una spesa prevista di 314.00 euro. Al termine dei lavori iniziò l'attesa (vana) per quelle famiglie che avevano espresso il desiderio di poter avere finalmente una casa loro. Ma l'oblio ebbe la meglio. Gli anni trascorsero e l'edificio rimase abbandonato. Più che i rovi e le sterpaglie, hanno fatto i vandali: porte vetrate dei locali al piano terra (e non solo) sono state il bersaglio delle pietre scagliate da ignoti che si sono divertiti anche a rompere le tegole del tetto, mentre sui muri si accavallano scritte oscene e gli impianti e attrezzature tecniche interne prendevano il largo.

Tutto intorno, in un contrasto appariscente, l'area adiacente si presenta pulita e ben curata con un parcheggio nuovo di zecca e l'area adibita a spazio ludico. E dire che l'intervento fu presentato dall'allora amministrazione come volano per fare da spinta alla riconversione dell'intera area: tutti propositi rimasti nel cassetto. Dal 2004 a oggi.