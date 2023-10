Schianto poco fa nella zona industriale di Cassino. Un frontale tra due auto ha fatto temere il peggio, ma per fortuna le conseguenze non sono state drammatiche. Violento comunque l'impatto: un ferito trasportato al Santa Scolastica di Cassino. Sul posto gli agenti della polizia che sono impegnati nella ricostruzione dell'incidente. Tornano intanto le polemiche dei residenti che chiedono più sicurezza in una zona fortemente trafficata, con l'installazione di dissuasori e strumenti necessari a diminuire la velocità.