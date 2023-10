Attimi di paura nella notte al Pronto soccorso dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone dove un uomo ha dato in escandescenze. È successo intorno alle 4.30. Con un estintore e l'asta di una flebo ha creato il panico tra il personale medico e i pazienti ricoverati. Ha danneggiato un distributore automatico e alcune auto in sosta. Si è poi scagliato e ha ferito un agente di polizia intervenuto per bloccarlo.