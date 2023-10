Per ottenere indebitamente il beneficio, nella domanda presentata all'Inps a gennaio del 2021, avrebbe omesso di indicare la presenza nel proprio nucleo familiare del convivente. E così, facendo carte false, si è vista erogare il sussidio di cui non avrebbe dovuto beneficiare. A giudizio è finita una trentacinquenne di Ferentino. La donna dovrà comparire davanti al giudice il prossimo 6 febbraio, nel tribunale del capoluogo ciociaro.

La donna per la sua difesa si è rivolta all'avvocato Mario Cellitti.

La ricostruzione

I precedenti

La donna, come detto, è stata rinviata a giudizio e l'udienza si svolgerà fra quattro mesi, il 6 febbraio, nel tribunale di Frosinone.