Proroga dell'orario di chiusura del cimitero. Ma il tema della sicurezza chi lo affronta? Anche quest'anno, nei giorni antecedenti e successivi a quello dedicato alla commemorazione dei defunti, da martedì 31 ottobre a giovedì 2 novembre, il cimitero sorano osserverà il seguente orario di apertura: dalle ore 7 alle 18.

Un modo per permettere più agevolmente di fare una visita o portare un fiore ai propri cari. Una scelta che si ripropone ogni anno in questo periodo, ma che solleva anche qualche perplessità su quanto accade non di rado nel parcheggio del cimitero. Finestrini delle auto rotti con borse, zaini e portafogli rubati da ladri abili, che puntano la prenda di turno e colpiscono con grande rapidità.

Con la proroga dell'orario di chiusura del camposanto e il contestuale ritorno all'ora solare, va considerato che ormai è buio prima delle 18, con i malviventi facilitati dall'oscurità nei loro colpi ai danni delle auto parcheggiate nel piazzale. Per questo in molti chiedono che la zona venga controllata da una pattuglia fissa della polizia locale, almeno dalle 16.30 fino alla chiusura dei cancelli. Una richiesta che i cittadini rivolgono direttamente al sindaco Luca Di Stefano, al quale tornano a chiedere l'installazione di telecamere all'esterno del cimitero.

Una richiesta destinata ad essere accolta dal sindaco, che ha sempre ribadito l'intenzione di ampliare il servizio di videosorveglianza a tutta la città. Ha iniziato dalle telecamere piazzate nel centro storico e sui ponti d'accesso a corso Volsci. Le immagini vengono controllate dal comando dei vigili urbani, ma sono a disposizione anche del commissariato della polizia di Stato, che nelle scorse settimane ha firmato un protocollo con il Comune proprio per poter accedere direttamente alle riprese video.

Uno strumento utile a rafforzare il legame tra cittadinanza e forze dell'ordine, informate h24, grazie alle telecamere, su ciò che accade nei punti sensibili della città. Anche il piazzale del cimitero, dopo i numerosi furti registrati, può considerarsi un punto sensibile.