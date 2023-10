Violenza di gruppo, le difese dei tre ragazzi giudicano con favore il rinvio a tre mesi per la decisione del giudice per le udienze preliminari.

Un tempo nel quale il magistrato dovrà valutare gli elementi a sostegno dell'accusa e della parte civile, che hanno chiesto il rinvio a giudizio, ma anche della difesa che si batte per il proscioglimento e per chiudere il caso già in udienza preliminare ritenendo che ci siano gli elementi per farlo subito.

Nel corso della discussione, venerdì davanti al gup, dopo aver sentito le tesi dell'accusa, i difensori, avvocati Armando Pagliei, Giampiero Vellucci e Pierfrancesco Pizzuti, hanno valorizzato diversi elementi tra cui quella che definiscono un'intercettazione shock, tra la parte offesa e un'amica studentessa di psicologia. I legali hanno citato il dialogo a proposito del video depositato dal principale indagato per dimostrare che ci fosse consenso. Ebbene, in base a quanto esposto dalle difese, nell'intercettazione, l'amica consiglierebbe alla parte offesa di riferire, laddove nel video mostra compiacimento, che stava fingendo per far finire tutto prima.

Gli stessi difensori hanno rimarcato che l'uscita della ragazza dall'aula, durante i loro interventi, è avvenuta quando si stava illustrando quella che interpretano essere "la prova regina". Una prova, il video, che scagionerebbe il trio, insistono i difensori. Il commento dei legali è che il rinvio dell'udienza, per la decisione a gennaio, sia stato fatto anche per valutare gli argomenti esposti a sostegno dei tre ragazzi che, da sempre, si sono professati innocenti, contestando il racconto della ragazza, costituita parte civile con l'avvocato Vincenzo Galione.