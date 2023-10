Collaborazione politica e istituzionale per raggiungere risultati collettivi: questo il punto centrato nel tavolo di lavoro sulla valorizzazione dei borghi promosso dal gruppo consiliare Lega Veroli.

L'evento di venerdì, nella Galleria La Catena, è stato aperto da un'inaspettata incursione telefonica del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che, direttamente dalla giunta regionale, ha espresso il suo plauso per l'impegno profuso dell'assessore Pasquale Ciacciarelli e per il lavoro promosso da momenti di dialogo trasversali, proponendo anche un prossimo futuro incontro con il primo cittadino Simone Cretaro.

Lo stesso sindaco ha portato i saluti dell'amministrazione ed ha restituito un primo focus sulle difficoltà che i centri storici soffrono a partire dalle poche opportunità per i più giovani. Argomento al quale si è allacciato anche il già senatore Gianfranco Rufa che ha ribadito la necessità di valorizzare le ricchezze territoriali che sono un vanto da preservare.

Ad accendere i riflettori sulla situazione nella città ernica, in primis il consigliere Gianclaudio Diamanti che, nel ringraziare i tanti volti politici presenti, da amministratori locali e provinciali, ha suggerito come punto di riflessione la riqualificazione del vecchio palazzo ASL, ad oggi una cattedrale nel deserto. La consigliera Emanuela Cerelli, nel rimarcare i punti di forza, ha sottolineato come l'indotto scolastico di alto spessore che caratterizza Veroli può costituire una risorsa in più per implementare la vitalità, anche commerciale, del paese.

Sostegno alle imprese, sostenere politiche abitative mirate e nuove opportunità economiche: la consigliera Laura D'Onorio ha incentrato su questi temi il suo commento. Una programmazione su larga scala, pensata come connessione tra enti e frutto di un dialogo attivo e lontano dalle vecchie logiche di una politica incastrata nel partito; questo quanto portato sul tavolo di discussione dall'onorevole Mario Abbruzzese del quale è stata anticipata la candidatura alle elezioni europee del prossimo giugno.

A chiudere la carrellata di interventi, l'assessore regionale con delega all'Urbanistica, alle Politiche Abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli che ha restituito chiaro il piano di azione in Regione, ha parlato delle misure pensate in capo alle sue deleghe e dei tanti fondi a disposizione rimarcando le numerose opportunità da cogliere, tanto per gli enti quanto per i privati, in questo particolare momento storico.