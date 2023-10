Dal primo gennaio sarà istituita Zona economica speciale unica, che comprenderà Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Si tratta di un'area in cui per le attività imprenditoriali saranno previste speciali agevolazioni. Nonostante i numerosi appelli, la speranze che le province di Frosinone e Latina vengano incluse nella Zes sembrano ormai essere ridotte all'osso. Il dibattito è ancora acceso ma la questione ora inizia a spostarsi sul contenimento dei possibili effetti negativi che potrebbero interessare i territori esclusi dalla Zes, ma confinanti con essa.

«Il testo relativo alla Zes Unica, dopo l'approvazione di alcuni emendamenti in commissione Bilancio alla Camera – dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della quinta commissione Bilancio – che riguardano più che altro la governance della nuova struttura che gestirà la Zona Economica Speciale e la possibilità di istituire zone franche doganali intercluse, arriverà praticamente blindato in Aula.

La possibilità che le province di Latina e Frosinone vengano inserite nella Zes – spiega – appare quindi ormai più che remota. Chiederò un incontro con il ministro Fitto, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e i parlamentari rappresentanti del Lazio – aggiunge – per studiare insieme le soluzioni più idonee a calmierare eventuali effetti negativi per i territori della regione confinanti con la nuova Zes Unica».

Calandrini sottolinea come la Zes Unica rappresenti un'occasione irripetibile per il Sud Italia. «È uno strumento che va oltremodo difeso – dichiara – frutto di un lavoro certosino del ministro Fitto. D'altra parte l'esclusione delle province di Latina e Frosinone, così come si evince dopo l'approvazione del Decreto Sud, impone un'azione volta a contrastare eventuali distorsioni nel mercato locale. Gli strumenti ci sono. Di concerto con il ministro Fitto andranno varate anche possibilità di investimenti specifici soprattutto per le province di Latina e Frosinone. L'importante, vista l'imminente entrata in vigore della Zes – conclude – è agire velocemente e in modo compatto, senza contrapposizioni di carattere partitico che rischiano soltanto di penalizzare i nostri territori».