È un romeno residente a Frosinone nella zona bassa l'uomo fermato sulla E45 con trenta chili di stupefacenti, tra hashish e marijuana.

Viaggiava in direzione Nord per cui, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile di Arezzo che ha proceduto all'arresto, la droga era diretta a Rimini, Bolzano e Torino, ovvero le località di destinazioni dei quattro scatoloni nella quale era trasportata.

La Mobile di Arezzo ha inseguito l'auto condotta dal romeno residente a Frosinone dopo averla individuata a Sansepolcro. Il pedinamento è scattato nella notte tra mercoledì e giovedì mentre l'auto percorreva l'E45 in direzione Cesena. Durante il tragitto è stata allertata in ausilio anche la sottosezione della polizia stradale di Bagno di Romagna, fino a quando gli agenti sono scattati in azione e hanno fermato il ventenne nella zona di Mercato Saraceno (Fc).

L'autovettura è stata subito perquisita dalla polizia che ha individuato diversi panetti pressati e sottovuoto, per un peso complessivo di circa trenta chilogrammi. Lo stupefacente era trasportato, come fosse merce da consegnare da uno spedizioniere, in quattro scatoloni, con tanto di località di destinazione. Da una stima, lo stupefacente immesso in commercio avrebbe fruttato 200.000 euro. All'arrestato sono stati sequestrati pure tre smartphone, 500 euro e tre banconote da 100 euro false. L'uomo è stato anche denunciato per guida senza patente, non avendola mai conseguita.