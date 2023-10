Una pista ciclabile che non parte. Sulla carta non esiste, ma in realtà c'è, è disegnata a terra ed ha anche delle colonnine mai utilizzate e ormai abbandonate.

Negli anni passati si è parlato tanto del progetto della pista ciclabile che avrebbe attraversato la città per favorire la mobilità alternativa ma anche il turismo sostenibile. Invece l'inaugurazione non c'è mai stata. Di tempo ne è trascorso parecchio e l'opera che avrebbe dovuto rappresentare un volano per la città, un progetto destinato soprattutto alle famiglie, è diventata un ricettacolo di spazzatura, con rifiuti di ogni genere, un percorso disseminato di pericoli.

Tra i residenti del quartiere di San Giuliano il malcontento è palpabile per via dello scenario assai poco decoroso, con buste nere a coprire le colonnine all'interno della struttura di legno, ormai di nessuna utilità. E poi le fioriere senza fiori, piene di erbacce. Per non dire degli gli stalli che avrebbero dovuto ospitare le biciclette, pericolosi e malridotti anche da alcuni incidenti stradali con auto che gli sono piombati addosso perché privi di segnaletica. Un pericolo costante nel centro della strada, senza alcun tipo di delimitazione, senza un muretto o un'aiuola che protegga il percorso ciclabile.

Inutile dire che su quel che resta della pista di biciclette se ne vedono ben poche, a San Giuliano come a Tofaro. Eppure sono stati spesi soldi per gli arredi urbani, la segnaletica orizzontale e verticale, mentre le auto continuano a parcheggiare sulle zebrature dove passa la pista ciclabile. D'altronde il percorso non è ufficialmente riconosciuto come tale e quindi nessuno è passibile di contravvenzione se ci posteggia l'auto sopra.

I cittadini si sentono presi in giro; osservano sconsolati sotto le loro abitazioni un'opera mai conclusa, un progetto rimasto a metà, che non ha portato alcun giovamento alla città, soltanto pericoli e abbandono. Ora sono gli stessi cittadini a chiedere all'amministrazione comunale di attivarsi per completare la pista ciclabile, renderla sicura e fruibile da grandi e piccini, anche attraverso una campagna di comunicazione ad hoc per conferire alla città un'immagine sempre più attrattiva per la mobilità sostenibile.