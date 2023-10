Addio, Annarita. Un giorno triste per la danza e per i giovani di ogni età. Giovani di ogni età perché, nella città dei papi e dintorni, non c'è famiglia che non abbia affidato ad Annarita Pontecorvo, la "Maè" per eccellenza uno dei suoi cuccioli, in oltre quarant'anni di attività. Annarita Pontecorvo; un vulcano di idee, di iniziative, di realizzazioni anche ardite, spesso fuori dagli schemi ma in sintonia con i sani principi a difesa dei giovani, della donna, delle famiglie. Non c'è stato evento di portata mondiale, nazionale o anche più modesto, che non l'abbia vista ideare ed organizzare una kermesse per sensibilizzare, contagiando non solo i collaboratori sempre entusiasti, ma anche i semplici spettatori. Dal primo agosto sedeva in consiglio comunale; un destino crudele non le ha concesso di dimostrare il suo valore operando in prima persona nella pubblica amministrazione. Avremo modo di raccontare le belle cose siglate Annarita. Per adesso, stringiamoci attorno ai suoi familiari attoniti.