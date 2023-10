Nei giorni scorsi gli uomini della sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Cassino, a seguito di una segnalazione pervenuta sul numero unico di emergenza 112, hanno tratto in arresto per tentata estorsione un cinquantacinquenne del cassinate. L'uomo, nel tentativo di estorcere denaro alla madre, una nota imprenditrice locale, dapprima l'ha minacciata e poi ha danneggiato dei veicoli in uso alla donna che, vistasi alle strette, si è rivolta ai militari e ha denunciato l'accaduto. I carabinieri hanno immediatamente fermato il soggetto e, dopo aver ricostruito la vicenda, lo hanno arrestato e accompagnato nel carcere di Cassino dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.