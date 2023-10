Una giornata densa di emozioni, di sentimenti pulsanti, vivi, forti. Nel giorno del compleanno di Thomas (ieri il ragazzo avrebbe compiuto 20 anni, ndc), la manifestazione "C'è un tempo per seminare e un tempo per raccogliere" ha portato il nome e il ricordo del ragazzo ucciso in via Liberio nelle scuole della città (Istituti comprensivi Alatri 1, Alatri 2 ed "Egnazio Danti"), dove sono stati piantati degli alberi da frutto in sua memoria, i quali saranno curati dagli stessi studenti.

Una giornata in cui tante sono state le parole e ancor più i gesti, in special modo, di bambini e ragazzi, che hanno sorpreso la famiglia di Thomas, a partire dalla mamma Federica Sabellico, attorniata da tanto affetto che ha forse lenito, per qualche momento, il dolore lancinante che anche ieri, in una data carica di significati, si è riproposto con un carico che è facile immaginare.

Le scuole sono state invitate quindi ad entrare a far parte dell'ampia progettualità dell'associazione "L'albero di Thomas", portando un contributo di idee e di azioni fondamentale per raggiungere quell'obiettivo che l'associazione stessa si è proposto: quello di creare le condizioni per una comunità in cui prevalgono la condivisione. l'inclusione, il senso di responsabilità, rifuggendo la violenza, la prevaricazione, il bullismo.

Dunque, da un grande dolore seminare la speranza, la possibilità di una rinascita concreta, materiale. Per cui, la giornata di ieri è stata solo un passo lungo un cammino non facile, ma necessario da percorrere. «Senza i ragazzi non saremo qui - ha detto il referente dell'associazione, lo zio di Thomas, Lorenzo Sabellico - e non avrebbe senso questo nostro progetto».

La giornata si è conclusa presso il centro sportivo "Il Decimo" in via Madonna della Sanità per un momento di sport, grazie al memorial in ricordo di Thomas.

La manifestazione ha visto anche la presenza del sindaco Maurizio Cianfrocca e dell'assessore Giorgio Tagliaferri.

L'amministrazione è stata tra gli organizzatori dell'iniziativa insieme alla già citata associazione "L'albero di Thomas" e ad "Alatri Viva odv".

Un ultimo pensiero va a Thomas: se una persona ci viene tolta, il modo per farla vivere sempre è non smettere di amarla.