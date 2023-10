Due sconfitte in Serie C1, una Serie A e un pareggio nel campionato scorso. Il Frosinone ci proverà domani pomeriggio a conquistare il risultato che dall'isola non è riuscito mai a portare a casa. Sarà impresa difficile perché la formazione di Ranieri, anche se occupa attualmente l'ultimo posto, ha valori importanti in organico che finora non è riuscita ad esprimere. Tre pareggi soltanto al suo attivo ma domenica scorsa una ottima prova a Salerno dove i rossoblù si sono visti sfuggire la vittoria nei minuti di recupero su rigore. Ma torniamo al Frosinone, per dire che ha anticipato la trasferta di un giorno e che da ieri pomeriggio è a Cagliari dove stamane svolgerà la rifinitura.

L'inizio della stessa dovrebbe esserci alle 12,30, ossia alla stessa ora del via dell'incontro del giorno seguente. In Sardegna Di Francesco ha portato tutti i calciatori della rosa con la sola eccezione degli infortunati di lungo corso Kalaj, Harroui e Gelli, e dello squalificato Mazzitelli. Prima della partenza, comunque, la squadra ha sostenuto la quarta seduta di allenamento settimanale sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino. Si è trattato di un lavoro non particolarmente intenso e, comunque, riguardante le esercitazioni tecnico-tattiche e soprattutto su palla inattiva. Quindi la conclusione della preparazione all'incontro direttamente a Cagliari anche per prendere confidenza con l'orario in cui sarà affrontato.

Ipotesi di formazione

Grosse novità non ce le aspettiamo. Anzi, se escludiamo l'assenza di Mazzitelli, possiamo dire che in campo potrebbe anche scendere la stessa formazione che ha iniziato l'incontro con il Bologna. Diversamente il tecnico potrebbe avere tre dubbi che, ovviamente, risolverà nel migliore modo possibile. Uno per reparto. Iniziando dall'assenza forzata del capitano, Di Francesco potrebbe affidare la maglia di Mazzitelli a Brescianini o a Bourabia che, finora, è stato utilizzato poco. Per la precisione e senza i recuperi, un minuto sia nella partita con la Salernitana e sia con la successiva contro la Fiorentina, cinque minuti con la Roma e sette con il Verona oltre alle due panchine con Sassuolo e Bologna. Come si può notare dodici minuti soltanto in quattro brevissime apparizioni.

Però il centrocampista si è allenato sempre e soltanto mister Di Francesco sa quanto Bourabia può attualmente dare. Gli altri dubbi che il tecnico potrebbe avere riguardano i ruoli di terzino destro e di esterno alto di sinistra. Per il primo in ballottaggio ci sono rispettivamente i due difensori Oyono, che ha firmato il cartellino delle presenze sempre e dall'inizio alla fine della gara, e Lirola, tornato a lavorare già da alcuni giorni negli allenamenti a pieno regime. Per il secondo questa volta potrebbe toccare a Baez iniziare l'incontro e a Garritano concluderlo. Ovviamente con un risultato positivo. Insomma la formazione iniziale potrebbe essere la seguente: Turati, Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini (Bourabia), Barrenechea; Soulé, Cheddira, Baez (Garritano).