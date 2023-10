Una bambina nata a seguito di un incidente stradale, ieri mattina, e una equipe ospedaliera che ha messo "in sicurezza" mamma e figlia senza perdere neppure un secondo.

La ricostruzione

Pioggia ormai cessata e asfalto scivoloso lungo la Casilina sud. Transito regolare per quell'ora quando, poco prima di pranzo, si sono scontrati una bisarca e due auto.

Un urto non particolarmente violento ma immagini forti dinanzi a quell'autoarticolato imponente rispetto alle due vetture con cui si è verificato l'impatto.

Due coniugi viaggiavano su una Fiat Punto mentre un altro conducente, di Cassino, era alla guida di una Toyota Raper. Un incidente a tre mezzi, dunque, e una ulteriore paura per le condizioni della donna, al nono mese di gravidanza.

La task force

Per lei la corsa in ospedale per via di un travaglio improvviso.

Era circa le 11.30 quando è entrata al Santa Scolastica.

Ad attenderla già tutti i camici bianchi del pronto soccorso come pure di ostetricia e di ginecologia che hanno avviato uno straordinario lavoro di squadra.

Per lei, l'ulteriore corsa in sala operatoria dove, con un parto cesareo, la bambina è venuta alla luce.

Fondamentali, non solo le cure immediate, ma anche le manovre per la stabilizzazione della neonata e poi la scelta di un trasferimento nella Capitale.

Mamma e figlia non sarebbero a rischio.

Un sospiro di sollievo e una nascita attesa da nove mesi, nonostante le circostanze inaspettate e difficili che hanno portato ad accelerare i tempi.

Intanto nell'altra auto il conducente è rimasto illeso, paura a parte.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono arrivati immediatamente anche gli uomini della Stradale che hanno eseguito tutto i rilievi del caso e messo in sicurezza l'importante arteria che tiene collegato Cassino con l'area sud del territorio ai confini con il casertano. Poco dopo i problemi di circolazione non c'erano più.