Avrebbero somministrato bevande alcoliche a una minorenne, già in evidente stato di minoranza psichica derivante dall'abuso di sostanze alcoliche. La giovanissima si è sentita male. I gestori del locale avrebbero omesso di prestarle soccorso per paura di avere problemi per la loro attività. Ma sono finiti ugualmente nei guai. E con una doppia accusa. A processo sono finiti una quarantenne e un cinquantenne. I due, tra l'altro, sono stati rinviati a giudizio, l'altro ieri, con l'accusa di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, richiesto nonostante lavorassero.

Nell'udienza di ieri è stato ascoltato un carabiniere che ha svolto le indagini. La giovane si è costituita parte civile. Si torna in aula a febbraio del prossimo anno per sentire altri testi. I ferentinati per la loro difesa si sono rivolti all'avvocato Mario Cellitti. Oltre alla denuncia nei confronti della coppia, poco dopo era arrivata anche la sospensione dell'attività per quindici giorni.

La ricostruzione

Le avrebbero somministrato bevande alcoliche. Lei, ancora minorenne, si è sentita male e invece di prestarle soccorso, avrebbero agevolato il suo allontanamento dal locale, per evitare ripercussioni sull'attività. È quanto contestato ai due baristi. I militari della locale stazione, a seguito di accertamenti connessi proprio ad un malore fisico di una minore del luogo, hanno appurato che la coppia di baristi della città di Ferentino, aveva somministrato alla giovanissima delle bevande alcoliche che le hanno causato un malore. Come detto, impauriti per le eventuali ripercussioni sull'attività del locale, la quarantenne e il cinquantenne, avrebbero omesso di prestarle soccorso, agevolando altresì il suo allontanamento dal locale. Nel medesimo contesto, oltre alla denuncia per somministrazione di bevande alcoliche a minori ed omissione di soccorso, a carico dei due era stata disposta la chiusura dell'attività per quindici giorni.

L'udienza è stata aggiornata a febbraio del prossimo anno nel tribunale di Frosinone per ascoltare altri testi.