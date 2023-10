Mercoledì sera è arrivata una richiesta di aiuto da parte di una donna, che riferiva di essere vittima di una violenta aggressione da parte del suo convivente, all'interno della loro abitazione. Immediatamente, la nota è stata diramata alle volanti presenti sul territorio e, nel giro di pochissimi minuti, i poliziotti hanno raggiunto il luogo indicato. La vittima è stata trovata sulle scale condominiali, dove era fuggita per sottrarsi alla furia cieca del compagno.

La donna ha riferito agli agenti che l'uomo aveva cercato di strangolarla, mostrando in effetti evidenti segni sul collo, e l'aveva minacciata anche con una mazza da baseball, con cui aveva già danneggiato gli arredi interni dell'appartamento. Alla vista della polizia, l'uomo si è subito mostrato estremamente nervoso e poco collaborativo, continuando, nonostante la loro presenza, ad inveire ripetutamente contro la compagna con frasi offensive e minacciose.

La donna rassicurata dalla presenza dei poliziotti, finalmente ha raccontato delle ripetute aggressioni subite nel corso del tempo dal compagno e di non avere mai avuto il coraggio di denunciare, per paura di ritorsioni. Non solo, ma temendo per la propria incolumità ha detto agli agenti di essere stata costretta a dormire in auto già da tempo. Per l'uomo, con precedenti di polizia anche per reati contro la persona, è scattato l'arresto. La mazza da baseball, in metallo della lunghezza di 65 centimetri e di 5 di diametro, è stata trovata in casa e sequestrata.