Il Carnevale di Frosinone è stato inserito tra quelli storici italiani. La commissione consultiva del ministero della Cultura ha infatti incluso il progetto sul Carnevale storico del capoluogo tra quelli ammessi a contributo nella fascia relativa alle manifestazioni di "storicità" inferiore a 500 anni. Il riconoscimento è arrivato dopo un lungo lavoro portato avanti dall'amministrazione comunale. E dopo un anno di incontri, relazioni e una fitta produzione di documenti, come spiega il sindaco Riccardo Mastrangeli, l'inserimento nel circuito dei carnevali storici a livello nazionale di uno degli eventi più sentiti nel capoluogo è, per il primo cittadino di Frosinone e per l'intera amministrazione, una grande soddisfazione, che ripaga dell'impegno.

«Per la prima volta, il Carnevale di Frosinone viene riconosciuto come "storico" e ammesso a contributo dal ministero della Cultura, che in tal modo ne evidenzia le qualità che lo rendono unico in Italia e non solo – dichiara Mastrangeli – Il progetto presentato dalla nostra amministrazione ha infatti ottenuto un ottimo punteggio in diversi indicatori richiesti dal Ministero, come la qualità artistica, la rilevanza storico-culturale della manifestazione, l'identità e la riconoscibilità del carnevale nel panorama nazionale e internazionale, la capacità della manifestazione di integrarsi con il patrimonio del territorio, anche al fine di incidere sull'attrattività turistica, oltre alla la capacità di sviluppare forme di partecipazione delle comunità locali. Il nostro Carnevale del resto – prosegue Mastrangeli – è una delle feste più attese da parte della comunità frusinate, che celebra così il proprio spirito più autentico, in cui la goliardia e il divertimento si uniscono al sano orgoglio di appartenere a un territorio ricchissimo di storia, arte, cultura».

Il sindaco ribadisce, poi, il valore e l'unicità di questa festa frusinate: «Il grande pregio storico del nostro Carnevale e della festa della radeca – argomenta – col passare dei secoli, resta intatto e continuerà a essere tramandato di generazione in generazione, rinsaldando i legami e i valori identitari che permettono di sentirsi parte di una comunità. La manifestazione evidenzia anche quelle peculiarità che ci rendono unici, che vanno custodite e tramandate, come i fini fini, il "nostro" generale Championnet, i circoli della radeca. Il nostro Carnevale simboleggia l'istinto di libertà dei frusinati – aggiunge – insieme alla generosità, all'operosità e all'ironia del nostro popolo. Un ringraziamento – conclude Mastrangeli – va rivolto al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha dato udienza alla nostra istanza, agli assessori, ai consiglieri, a tutta l'amministrazione, alla Pro Loco e all'associazione Rione Giardino, unitamente al personale degli uffici comunali, che ha lavorato alla stesura del progetto che ci ha consentito di ottenere, per la prima volta, questo importante riconoscimento».