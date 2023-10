Omicidio del nigeriano Kelvin Mene, trovato in strada il 6 ottobre scorso con una ferita all'addome: iscritte nel registro degli indagati due giovani, una ventottenne e una trentunenne. Anche loro di origine nigeriana. Ieri pomeriggio si è svolta l'autopsia sul corpo del giovane, deceduto dopo dodici giorni di agonia nell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. Si attende ora l'esito dell'esame autoptico per fare luce sull'accaduto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire ogni dubbio. A lanciare l'allarme, dopo le 20 di tre settimane fa, diverse persone che stavano raggiungendo proprio il cuore del capoluogo per partecipare alla manifestazione dello "Street food".

Hanno notato un giovane a terra, in via Ferrarelli, vicino all'ex mattatoio, aveva una ferita da taglio, sanguinava. Hanno subito contattato i soccorsi. Sono arrivati gli operatori del 118 con un'ambulanza. All'arrivo dei soccorritori sembrerebbe fosse in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta all'abuso di alcol. Dopo le prime cure sul posto, Kelvin è stato trasportato allo "Spaziani". Prima che la situazione si aggravasse, aveva sostenuto di essersi procurato la ferita da solo, in casa, ma la sua versione non ha convinto gli investigatori che hanno subito avviato le indagini.

Vista la gravità della ferita riportata, i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Alcune patologie pregresse avrebbero aggravato ulteriormente il quadro clinico. Nella notte del 18 ottobre scorso il suo cuore ha cessato di battere. Gli investigatori hanno subito avviato le indagini. Hanno ascoltato anche alcuni suoi vicini, per non lasciare nulla al caso. Si scava anche nel cellulare della vittima, per cercare eventuali elementi che possano portare a ricostruire anche le ultime ore del giovane. Ora l'iscrizione nel registro degli indagati di due donne nigeriane. Sono difese dagli avvocati Paola Fedele e Alfredo Frasca.