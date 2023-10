Una nuova realtà produttiva che si traduce in nuovi posti di lavoro. A Piedimonte San Germano sta per arrivare una nuova sede del McDonald's. La multinazionale di ristorazione ha deciso di aprire 42 nuovi punti vendita in tutta Italia. Nuove sedi che andranno ad unirsi a quelli già esistenti e che rappresentano un punto di ritrovo per tanti giovanissimi.

Possibilità occupazionali

L'apertura delle nuove sedi si traduce anche in nuovi posti di lavoro. Secondo le proiezioni saranno circa cinquemila i contratti che verranno attivati in tutta Italia. Alcuni di questi posti di lavoro interesseranno anche il Comune di Piedimonte San Germano dove saranno selezionate tutte le figure professionali necessarie per l'avvio della nuova struttura.

Il "Job tour"

Proprio per questo motivo lunedì 6 novembre, dalle 10 alle 16, ci sarà un "Job tour" presso la sede McDonald's di Cassino. «Oggi la città di Piedimonte San Germano raggiunge un altro importante risultato – ha affermato con particolare soddisfazione il sindaco Gioacchino Ferdinandi – Nel nostro territorio arriverà presto un McDonald's così come accade in molte grandi città.

La catena multinazionale ha scelto Piedimonte San Germano tra i 42 nuovi punti in apertura in tutta Italia.

Questo si traduce in un nuovo servizio ma anche in nuova occupazione. Proprio per questo invito tutti coloro che sono interessati a presentare la propria candidatura per questa nuova e importante opportunità».

Le candidature

Per presentare la propria candidatura per lavorare all'interno della nuova sede del McDonald's bisogna inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail mcdonald.job2020@gmail.com, la sede è in fase di costruzione sulla via Casilina e, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe essere operativo poco prima di Natale.