L'Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio, ha emesso per la giornata di oggi, giovedì 26 ottobre e per le prossime 24-36 ore, un'allerta gialla. In particolare, l'avviso di condizione metereologiche avverse prevede venti da forti a burrasca, con temporanei rinforzi fino a burrasca forte, a prevalente componente sud-occidentale o meridionale e mareggiate lungo le coste esposte.

Dalle prime ore di domani, venerdì 27 ottobre, e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.