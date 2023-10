Una provincia sana, in cui l'Arma dei carabinieri, e in generale le forze dell'ordine, sono benvolute.

Questa la percezione del comandante provinciale dei carabinieri di Frosinone Gabriele Mattioli, a quasi due mesi dal suo insediamento. Lo ha raccontato ieri nel corso di una visita alla redazione di Ciociaria Oggi. Il colonnello, insieme al comandante del reparto operativo, il tenente colonnello Italino Guardiani, si è intrattenuto con i redattori, facendo il punto sull'attività dei carabinieri in provincia di Frosinone.

Tra le emergenze da affrontare, certamente quella dei furti. «È un problema che ho percepito fin dall'inizio – spiega Mattioli – Le cause sono da individuare sia nella conformazione del territorio sia nel fatto che si tratta di una provincia ricca. Anche se si parla di desertificazione industriale ci sono comunque realtà importanti, il tenore di vita è alto e ciò facilita le infiltrazioni di organizzazioni che provano a riciclare il denaro». Altro fattore non trascurabile, inoltre, come ricorda Mattioli, è la posizione della Ciociaria, tra la Campania e la provincia di Roma. «Trovandosi fra realtà criminali importanti – sottolinea – la Ciociaria sicuramente risente anche della sua posizione».

Tornando, poi, alla visione delle forze dell'ordine da parte della popolazione, sottolinea il loro ruolo nella percezione della sicurezza. «Basti pensare – spiega – che nella riorganizzazione dei reparti si è provato a chiudere stazioni per cercare di farne di meno ma con più forza, ma c'è stata una forte opposizione da parte dei sindaci e della popolazione. E ciò significa – conclude – che il nostro presidio dà sicurezza già di per sé».