Il Pg della Corte d'assise d'appello di Roma sta discutendo, chiedendo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e chiedendo anche di ascoltare ben 44 testimoni, tra cui Belli, Tersigni, Bianchi, il barbiere non ascoltato nell'ultima udienza del primo grado, i figli del brigadiere Santino Tuzi. Non solo. Richiesta una perizia robotica per poter analizzare ipotesi non prese in considerazione come la traiettoria del colpo sferrato contro la porta all'interno dell'alloggio a trattativa privata. E nuove analisi sul calco del pugno del maresciallo Franco Mottola.