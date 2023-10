Fuori dal palazzo di giustizia della Corte d'appello di Roma una delegazione con uno striscione: "Serena vive". A portarlo la famiglia di Mimmo D'innocenzo, trovato nel 2017 senza vita nel carcere di Cassino a 32 anni. Sul braccio un foro di siringa. I familiari non hanno mai creduto all'ipotesi di una overdose: impossibile per un giovane che non faceva uso di eroina. Poi l'apertura di una inchiesta e una prima richiesta di archiviazione. Altre indagini. Il prossimo 30 novembre, un'altra udienza a Cassino affinché venga fatta giustizia. È la zia Alessandra a chiedere oggi giustizia per Mimmo ma anche per Serena.