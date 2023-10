Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono stati trasferiti di carcere.

Hanno lasciato, dunque, il penitenziario di Civitavecchia per altre destinazioni: il primo è stato inviato presso il carcere di Velletri, mentre il secondo occuperà una cella nel carcere romano di Rebibbia.

Nel carcere di Civitavecchia erano già in celle separate, ora sono anche in carceri diversi. Il trasferimento è avvenuto, a quanto è dato sapere, su richiesta degli interessati, anche se per il momento non sono stati specificati i motivi.

Roberto e Mattia Toson, come è noto, sono accusati di aver partecipato in concorso alla sparatoria che è costata la vita a Thomas Bricca e sono dietro le sbarre dallo scorso 18 luglio.

I Toson, tramite i loro avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia, si sono sempre proclamati estranei alla tragica vicenda e, per questa ragione, stanno percorrendo tutte le strade messe a disposizione dalla legge per uscire fuori: prima il ricorso al tribunale del Riesame, respinto, adesso il ricorso in Cassazione, la cui udienza non è stata però ancora fissata.

La tesi dei legali difensori è che non esista una prova concreta che inchiodi i due Toson e che la Procura «Si sia innamorata di una pista».

Tra le tante cose, Testa e Pappadia hanno contestato i contenuti della testimonianza rilasciata dall'ex fidanzata di Mattia, fondamentali per la decisione assunta dal Riesame di mantenere in carcere i due.

Vedremo cosa accadrà con il prossimo "step", intanto Roberto e Mattia rimangono in prigione e, stavolta, sono in custodia in due penitenziari differenti e lontani.

L'inchiesta prosegue

Nel frattempo, non si arresta l'inchiesta condotta dagli inquirenti per mettere al loro posto tutti i tasselli di un mosaico complesso.

Per numerosi giorni, sono andate avanti le perlustrazioni all'interno del lago di Canterno, nella speranza di trovare elementi (la pistola dell'omicidio) utili all'indagine. Sull'intera operazione vige ancora il massimo riserbo.

Così come sono da vagliare le posizioni di altre persone che sarebbero invischiate nella terribile storia dell'omicidio di Thomas. Più di una volta, il procuratore capo di Frosinone, il dottor Antonio Guerriero, ha lasciato intendere che il cerchio non si era chiuso con l'arresto di Mattia e Roberto e che occorreva far luce su ulteriori aspetti, sono in apparenza di contorno.

Cosa che i familiari di Thomas chiedono da mesi: che tutti coloro che abbiano avuto un ruolo in quanto accaduto vengano individuati e portati davanti alle loro responsabilità.