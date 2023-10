A causa di un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli è temporaneamente istituito il senso unico alternato lungo la strada statale 6 via Casilina al km 77 a Ferentino, in provincia di Frosinone. La modifica alla circolazione si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell'incidente. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si registrano cinque feriti.