Appena iniziato il processo in Corte d'assise d'appello per Serena Mollicone. Il pm Siravo è arrivata, insieme a tutte le difese. Unico imputato presente in aula Francesco Suprano, sempre presente nel processo di primo grado. Forte la tensione vissuta in questi momenti.

Processo Mollicone, parte l'appello. Maria Tuzi si dice fiduciosa 1 ora fa Stanno entrando pian piano gli avvocati e le parti per la prima udienza d'appello del processo Mollicone. Maria Tuzi, figlia del brigadiere Santino, non nasconde l'emozione e si dice fiduciosa. Al momento nessuno degli imputati è stato visto entrare, ma l'attesa è forte. di: Cdd