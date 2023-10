La bufera che si è abbattuta ieri su Vittorio Sgarbi risuona con clamore nella città di Cicerone, dove il sottosegretario alla cultura è sindaco.

Tutto ha inizio con la notizia pubblicata da "Il Fatto Quotidiano" secondo cui vi sarebbe un'indagine giudiziaria a carico di Sgarbi per questioni fiscali legate all'acquisto di un' opera d'arte. E poi che il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano lo avrebbe "scaricato" accusandolo di aver percepito ingenti compensi per le sue presenze istituzionali in giro per l'Italia.

Accuse che Sgarbi respinge con decisione, affermando che l'intervista al ministro è un falso e annunciando querele. Intanto il M5s chiede la testa del critico d'arte come sottosegretario e il Corriere della Sera riferisce che la premier Giorgia Meloni starebbe valutando il caso.

Intanto ad Arpino attendono proprio oggi il sindaco, che ha in programma una riunione con la sua maggioranza per parlare, tra le altre cose, anche del luogo dove collocare la nuova statua luminosa di Cicerone realizzata dal maestro Marco Lodola.

«Per vicende che riguardano il nostro sindaco al di fuori di Arpino non posso sbilanciarmi - commenta il vicesindaco Massimo Sera - Posso però dire come si è comportato con noi da quando è arrivato a ricoprire il ruolo di primo cittadino. Da quando è sindaco, Sgarbi non ha percepito un euro. Lo abbiamo eletto credendo a ciò che aveva annunciato in campagna elettorale e ha mantenuto la promessa. Lui dovrebbe guadagnare circa 4.000 euro lordi come indennità da sindaco, ma visto che ha anche un altro stipendio avrebbe percepito la metà. Ebbene, non ha voluto neanche questa. Il suo desiderio è quello dirottare le somme a lui destinate alla cultura, ma forse non sarà possibile perché entrerà tutto nel bilancio e poi si vedrà come spenderle».

Sera si dice orgoglioso della parola mantenuta da Sgarbi con la cittadinanza arpinate e non commenta il polverone mediatico e politico che ha travolto il sottosegretario. In paese sono in molti ad attendersi un chiarimento da parte di Sgarbi sulla vicenda, si aspettano che parli loro a viso aperto, come ha sempre fatto, anche programmando una conferenza con diretta video.

Lui ha sempre rassicurato gli arpinati sui buoni rapporti con i vari ministeri: «Mi basta una telefonata per risolvere problemi o sbloccare pratiche - ha ripetuto in campagna elettorale - Porterò Arpino nel mondo, ma ancor di più il mondo ad Arpino». Chissà se oggi verrà in paese e se lo farà.