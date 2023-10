Una storia d'amore finita nella caserma dei carabinieri cittadina.

Una giovane, secondo quanto la stessa ha riferito ai militari, l'altra sera nella parte bassa della città avrebbe incontrato l'ex fidanzato per chiedere chiarimenti sul loro rapporto. Per tutta risposta, l'uomo l'avrebbe aggredita e con una spranga avrebbe rotto i finestrini dell'auto della ragazza in un impeto di rabbia. Impaurita, la giovane ha chiesto aiuto agli uomini del comandante Laurentini ai quali, oltre a riferire dell'aggressione, avrebbe detto che il giovane deteneva piante di marijuana nella sua abitazione.

Ma mentre la ragazza si trovava dai carabinieri, sarebbe arrivato il suo ex che avrebbe fornito ai militari una versione completamente diversa dei fatti. Vale a dire, che era proprio lui ad essere insultato e aggredito in strada ogni volta che la giovane lo incontrava. I militari, comunque, decidevano di effettuare una perquisizione nella casa del ragazzo. In una rimessa esterna, gli uomini dell'Arma trovavano una quindicina di piantine di marijuana in vasetti di plastica, un'incubatrice, altri accessori per la coltivazione, come alcuni areatori e un impianto di irrigazione.

La giovane, dopo essere stata convocata nuovamente nella stazione dei carabinieri, decideva di non sporgere denuncia. I militari comunque, sulla base degli elementi raccolti, deferivano in stato di libertà l'ex fidanzato per il reato di coltivazione di stupefacenti, sequestrando le piantine di marijuana e il materiale rinvenuto. Senza dubbio, una vicenda sentimentale finita nel peggiore dei modi.