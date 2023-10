Gli operai hanno ripulito diversi tratti della superstrada Sora-Ferentino. I mezzi sono entrati in azione nelle scorse settimane eliminando erbacce che creavano non pochi disagi agli automobilisti, con rami e foglie che invadevano la carreggiata durante le giornate di maltempo. Ma non tutti i tratti sono stati ripuliti. A segnalare la pulizia "a metà" sono alcuni automobilisti.

Sotto la lente, in particolare, il tratto di Veroli, dal Giglio a Casamari. In bella vista ci sono piante anche nello spartitraffico. Alcune erbacce coprono anche cartelli stradali. Appello, dunque, agli enti preposti affinché si intervenga con ulteriori lavori per mettere in sicurezza tutto il tratto. Segnalazioni arrivano anche per l'uscita di Boville Ernica. Lo svincolo è pieno di erba incolta.

«Quando abbiamo visto mezzi e operai in azione per la pulizia e messa in sicurezza della superstrada Sora-Ferentino abbiamo tirato un sospiro di sollievo e ringraziamo per l'attenzione - racconta un automobilista - Ma, allo stesso tempo, non possiamo tornare a rivolgere un nuovo appello chiedendo di terminare gli interventi iniziati ed effettuati a metà. Basta farsi un giro sul tratto, percorrere la superstrada per rendersi conto dei lavori di cui necessita. Per non parlare della segnaletica verticale. Molti cartelli andrebbero rimossi e sostituiti. Speriamo che si sia trattato solo di un momentaneo stop degli interventi e, che quanto prima, tornino mezzi e operai soprattutto nei tratti più critici».

«Nei giorni di pioggia, poi, si registra il fenomeno dell'aquaplaning in alcuni tratti - sottolinea un altro automobilista - È assolutamente necessario intervenire il prima possibile anche perché andiamo verso la stagione più critica».