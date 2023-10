Cade da una impalcatura, sessantenne trasportato in elicottero all'ospedale Tor Vergata di Roma. È successo questa mattina a Trevi nel Lazio. Stando a una prima ricostruzione l'uomo stava facendo lavori riparazione del tetto di un esercizio commerciale ed è caduto battendo la testa. Sul posto il personale medico che dopo le prime cure sul posto ha deciso per il sessantenne il ricovero nella struttura ospedaliera della capitale. All'arrivo dei soccorsi l'uomo era cosciente e vigile. Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito.