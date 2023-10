Grande successo per l'evento tanto atteso dalla città di Frosinone, l'appuntamento con "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi", iniziativa organizzata di concerto dal Consorzio toscano omonimo con l'associazione Piccoli mercanti e il Comune di Frosinone, assessorato al commercio di Valentina Sementilli. Un mercato dei migliori prodotti del Made in Italy artigianale, con le ultime tendenze della moda, come scarpe e borse di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cashmere, pellicceria, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, nuove collezioni griffate e di stock e pregiati tessuti di arte fiorentina.

Al bando, imitazioni e "cineserie" di scarso pregio. Presenti anche stand di prodotti gastronomici. Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha parlato di «un evento straordinario, perché è la prima volta che registriamo una manifestazione del genere a Frosinone, ed è chiaro che va ad irrobustire il calendario degli eventi che noi abbiamo già programmato sulla nostra città. Devo dire - ha continuato il sindaco Mastrangeli - che siamo stati scelti come Frosinone perché abbiamo proposto a loro veramente tanto tempo fa questo tipo di eventualità, però hanno voluto fare sopralluoghi sulla strada di via Aldo Moro per assicurarsi che avesse tutti i requisiti per ospitare una manifestazione del genere, che si rivolge non solamente ad un pubblico particolare, ma proprio a tutte le persone».

«Un evento ben curato, elegante e di qualità - le parole dell'assessore Valentina Sementilli - che ha offerto la possibilità di poter passeggiare in una delle vie più belle di Frosinone, richiamando tante persone da ogni paese, vicino e lontano. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi hanno un grande seguito, e siamo felici che abbiano scelto Frosinone come location. L'amministrazione Mastrangeli accoglie favorevolmente ogni proposta che dia lustro alla nostra città, ponendo sempre al centro dell'attenzione le richieste dei nostri concittadini, da un lato, e dei nostri commercianti, dall'altro».