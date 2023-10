Una serata movimentata a Coreno Ausonio nella notte tra sabato e domenica. Quanto meno per il tam tam causato dall'arrivo dell'ambulanza del 118 e di una pattuglia dei carabinieri.

Poco prima della mezzanotte infatti i soccorsi sono arrivati dinanzi a un'abitazione privata, lasciando immaginare chissà quale scenario.

La ricostruzione

La vicenda che ha portato alla corsa in ospedale ha riguardato due fratelli del posto.

Al rientro a casa, per motivi personali, hanno iniziato a litigare tra di loro.

In casa era presente anche la nonna, spaventata dall'accaduto.

Parole prima più pacate, poi sono arrivate quelle di fuoco.

A un certo punto, non sono bastate neppure quelle, si è arrivati alle mani. Botte tra di loro e un momento di alta tensione quando uno dei due ha impugnato una bottiglia di vetro e, nel momento di estrema concitazione, ha colpito il fratello.

A sua volta, a parte le lesioni dovute alle botte, si sarebbe ferito anche lui a una mano.

Ad allertare subito il personale del 118 sarebbe stato il fratello che aveva subito il colpo con la bottiglia.

Entrambi sono stati condotti all'ospedale di Formia mentre la nonna, a parte la paura, non ha riportato alcuna ferita.

Per i due, alcuni giorni di prognosi: sette per uno e quindici per l'altro.

Nessuna denuncia, tra l'altro neppure è possibile procede d'ufficio, da parte dei protagonisti.

E così nel piccolo centro, nel giro di poco tempo, è tornato il silenzio.