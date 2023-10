Cinghiali a spasso in via Ciamarra. Gli animali hanno attraversato la strada costringendo gli automobilisti a frenare improvvisamente. Sono stati avvistati nel primo pomeriggio, prima del punto dove sono collocati i murales. Purtroppo siamo di fronte a un episodio non isolato. Spesso gli automobilisti che percorrono quel tratto di strada si ritrovano in compagnia di famiglie intere di cinghiali.