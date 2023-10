L'obiettivo è quello di potenziare il servizio sanitario regionale, implementando l'assistenza di prossimità. Per farlo la giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca ha stilato un piano di interventi sulla sanità laziale da 155 milioni, in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025. Il documento per il riordino della rete ospedaliera è stato presentato giovedì dal direttore della Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria Andrea Urbani.

Il dettaglio

Agli ospedali della provincia di Frosinone sono destinati oltre quattordici milioni. Per la precisione 14.533.160. La delibera 622 del 9 ottobre approvata dalla Giunta regionale del Lazio, prevede la ristrutturazione degli spazi e il potenziamento delle attrezzature dei pronto soccorso, con un impegno di spesa di 4.514.000 euro per dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone.

Interventi analoghi interesseranno anche per il "Santa Scolastica" di Cassino, per il quale è prevista una spesa totale di 3.275.700 euro, e il "Santissima Trinità" di Sora, con un investimento di 4.270.000 euro. Per il potenziamento del pronto soccorso del "San Benedetto" di Alatri, inoltre, è prevista una spesa di 2.474.160 euro.

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dei servizi indirizzati alla tutela della salute dei cittadini, che in Ciociaria interessano un potenziale bacino di utenza di circa 500.000 persone, che usufruiscono degli ospedali di Frosinone, Cassino e Sora.

L'intervento Di Stefano

All'incontro con la Direzione regionale ha partecipato il presidente della Provincia Luca Di Stefano, che ha esposto al direttore Urbani le criticità riscontrate nell'ambito sella sanità ciociara, chiedendo soluzioni. «Il confronto è stato molto proficuo rispetto ai prossimi interventi che saranno destinati agli ospedali della provincia di Frosinone – ha dichiarato il presidente Di Stefano a margine dell'appuntamento – Ho accolto con favore sia la riorganizzazione dei posti letto a beneficio del nostro territorio entro 12-18 mesi, con l'obiettivo di arrivare a tre ogni mille abitanti – ha sottolineato – sia, soprattutto, la positiva risposta alle esigenze di potenziamento dei pronto soccorso negli ospedali di Frosinone, Cassino, Sora e Alatri, di alcuni servizi essenziali e della conferma per lo "Spaziani" del Dea di secondo livello». Tema, quest'ultimo, più volte affrontato, che dunque torna sul tavolo, la cui realizzazione significherebbe per la provincia di Frosinone avere "in casa" tutta una serie di servizi di alta specializzazione nell'ambito di emergenza e urgenza, per usufruire dei quali attualmente è necessario raggiungere Roma. «Ringrazio il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e i dirigenti per l'ascolto che stanno dando al territorio – ha aggiunto Di Stefano – Perché la salute dei cittadini è un bene primario – ha concluso – che va tutelato a trecentosessanta gradi e queste sono risposte importanti». In generale, il nuovo piano di rimodulazione degli interventi sulla sanità deliberato dalla Giunta della Regione Lazio, in vista del Giubileo del 2025, è un'ottima risposta per i territori. Uscire da un sistema "romanocentrico" e investire sulle nuove tecnologie è la giusta strada da percorrere. Con lo stanziamento di circa 155 milioni, infatti, la Regione Lazio si impegna entro il 2025 a dare risposte e offrire tecnologie all'avanguardia per la cura delle persone.