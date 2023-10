È bastata un po' d'acqua per far cadere un albero sulla scalinata del Nestor. Poteva essere una tragedia, ieri mattina intorno alle 11, quando una pianta è crollata dal boschetto sottostante la Camera di commercio e si è abbattuta sulle scale che portano all'ingresso del cinema.

Per fortuna in quei momenti non passava nessuno. Inoltre, per una coincidenza fortunata la struttura si trova al momento chiusa per manutenzione. Se poi, anziché di sabato mattina l'albero fosse caduto il giorno prima o in mezzo alla settimana sarebbe potuta accadere una tragedia, considerato che le scale sono utilizzate dai tanti studenti che frequentano gli istituti della parte alta della città, ma anche da comuni cittadini.

Sul posto si è subito portata una pattuglia dei vigili urbani di Frosinone che ha allertato i vigili del fuoco. Giunti con l'autoscala e un altro mezzo, i vigili del fuoco con la motosega hanno provveduto a tagliare i rami dell'albero e a ripulire la scalinata. Per compiere le operazioni in sicurezza si è resa necessaria una breve interruzione del traffico.

Tuttavia, terminato l'intervento, per precauzione, l'accesso alla scalinata è stato interdetto ai passanti. Occorreranno delle verifiche più attente, per prima cosa per individuare la proprietà dell'area, che insiste tra la scalinata del Nestor e il boschetto sottostante alla sede storica della Camera di commercio, e poi per capire se anche altri alberi sono a rischio di caduta. Serviranno accertamenti da parte dell'agronomo per capire se l'area merita un'ulteriore messa in sicurezza. Giusto una settimana prima in viale Mazzini c'era stata un intervento di potatura dei platani.

L'episodio ha riportato alla memoria la caduta dell'albero all'uscita del tunnel di viale Roma, lo scorso 14 maggio. Anche allora, per una pura fatalità, l'albero è caduto senza provocare danni o feriti. Si rese necessaria la chiusura della galleria per bonificare il tratto e prevenire ulteriori possibili cadute di alberi.