Una quindicenne è stata investita in viale America Latina, a Frosinone. È accaduto poco dopo le 19. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Richiesto anche l'intervento di un'eliambulanza, che però non è stato possibile a causa del maltempo. La ragazza è stata dunque trasportata in codice rosso all'ospedale "Spaziani" di Frosinone.